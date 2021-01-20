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"Гаряча матуся!" Дружина Ярмоленка відзначила день народження в чарівній сукні

20 січня, 10:30

Олег Люлька Олег Люлька

Брюнетка, яка народила футболістові "Вест Гема" трьох синів, блиснула відмінним смаком

Гольова передача Ярмоленка, яка допомогла "Вест Гему" напередодні обіграти "Вест Бромвіч" 2:1, збіглася зі ще однією радісною подією в житті Андрія. Його дружина-красуня Інна відзначила день народження.

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Жінка лідера збірної України показала, в якій шикарній чорній сукні з розрізом на нозі відсвяткувала цю подію, опублікувавши зроблене біля дзеркала селфі у себе в Instagram.

Очей не відірвати!

  • "Гаряча матуся!"
  • "Інно, ви сексі!"
  • "Красива і стильна! Любові вам нескінченної завжди і у всьому!" – бажають Інні Ярмоленко її фоловери

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Відзначимо, що Андрій та Інна Ярмоленко виховують трьох синів – Івана (народився 22 травня 2013 року), Данила (13 вересня 2015 року) і Максима, який з'явився на світ 25 жовтня минулого року.

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Нагадаємо, Ярмоленко є найоплачуванішим гравцем "Вест Гема". Його річна зарплатня становить 5,98 мільйона фунтів (майже 7 млн євро).

Українця, який не має стабільного місця в основі "Вест Гема", продовжують сватати до Туреччини. Однак тренер "молотобійців" Девід Моєс дав зрозуміти, що розраховує на Ярмоленка.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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день народження Андрій Ярмоленко Інна Ярмоленко WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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