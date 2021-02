Найкращий футболіст десятиліття в Україні. Хто він?

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала списки найкращих гравців десятиліття за континентами.

Найкращим в Європі названий – Кріштіану Роналду (Португалія), в Південній Америці – Ліонель Мессі (Аргентина), в Північній Америці – Кейлор Навас (Коста-Ріка), в Азії – Сон Хин Мін (Корея), в Африці – Мохаммед Салах (Єгипет).

А давайте виберемо найкращого українського футболіста, який виходив на поле за останні десять років.

Раніше ми писали, що легендарний український футболіст Олег Блохін включений до ТОП-50 найкращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих гравців як Хаві та Мікаель Лаудруп.

Кріштіану Роналду розташувався тільки на п'ятому місці, перед ним поставили Йогана Кройфа. Третє місце зайняв Пеле, друге дісталося Ліонелю Мессі, а найкращим гравцем в історії визнали Дієго Марадону.

