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Найкращий футболіст десятиліття в Україні. Хто він?

6 лютого, 12:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Хто займе перше місце, дізнаємося за результатами опитування

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала списки найкращих гравців десятиліття за континентами.

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Найкращим в Європі названий – Кріштіану Роналду (Португалія), в Південній Америці – Ліонель Мессі (Аргентина), в Північній Америці – Кейлор Навас (Коста-Ріка), в Азії – Сон Хин Мін (Корея), в Африці – Мохаммед Салах (Єгипет).

А давайте виберемо найкращого українського футболіста, який виходив на поле за останні десять років.

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Раніше ми писали, що легендарний український футболіст Олег Блохін включений до ТОП-50 найкращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих гравців як Хаві та Мікаель Лаудруп.

Кріштіану Роналду розташувався тільки на п'ятому місці, перед ним поставили Йогана Кройфа. Третє місце зайняв Пеле, друге дісталося Ліонелю Мессі, а найкращим гравцем в історії визнали Дієго Марадону.

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