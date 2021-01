Олега Блохіна включили в ТОП-50 кращих гравців усіх часів

Легендарний українки футболіст Олег Блохін включений в ТОП-50 кращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих футболістів як Хаві та Мікаель Лаудруп.

Володар "Золотого м'яча" 1975 року був результативним нападаючим, який виграв шість чемпіонських титулів з київським "Динамо" і 112 раз зіграв за збірну СРСР. Швидкий і вмілий, його неможливо було зупинити, коли він на повній швидкості втікав проти захисників, а поєднання цих фізичних якостей з блискучою позиційної грою зробило його грізним бомбардиром клубу і країни.

Він дебютував в 17 років і став зіркою під керівництвом Валерія Лобановського в "Динамо", забивши 266 голів у всіх змаганнях за клуб свого рідного міста. Ці голи допомогли "Динамо" стати першим радянським клубом, який завоював європейський трофей (Кубок володарів кубків) в 1975 році – подвиг, який вони повторили 11 років по тому. Блохін відзначився в обох фіналах.

Яскравий момент в кар'єрі: Блохін був абсолютним лідером в Суперкубку Європи 1975 року забивши всі три голи, коли українці виграли 1:0 на виїзді і 2:0 вдома проти мюнхенської "Баварії" з чемпіонами світу в складі, які три рази поспіль перемагали в Кубку чемпіонів", – так описали якості Блохіна.

Кріштіану Роналду розташувався тільки на п'ятому місці, перед ним поставили Йохана Кройфа. Третє місце зайняв Пеле, друге дісталося Ліонелю Мессі, а кращим гравцем в історії визнали Дієго Марадону.

