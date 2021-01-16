Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Олега Блохіна включили в ТОП-50 кращих гравців усіх часів

16 січня, 00:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Легендарний українець розташувався вище двох знаменитостей з "Барселони"

Легендарний українки футболіст Олег Блохін включений в ТОП-50 кращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих футболістів як Хаві та Мікаель Лаудруп.

Реклама

Читайте також: "Катюха, чуєш, поїхали курити": дочки Блохіна запалюють в TikTok

Володар "Золотого м'яча" 1975 року був результативним нападаючим, який виграв шість чемпіонських титулів з київським "Динамо" і 112 раз зіграв за збірну СРСР. Швидкий і вмілий, його неможливо було зупинити, коли він на повній швидкості втікав проти захисників, а поєднання цих фізичних якостей з блискучою позиційної грою зробило його грізним бомбардиром клубу і країни.

Він дебютував в 17 років і став зіркою під керівництвом Валерія Лобановського в "Динамо", забивши 266 голів у всіх змаганнях за клуб свого рідного міста. Ці голи допомогли "Динамо" стати першим радянським клубом, який завоював європейський трофей (Кубок володарів кубків) в 1975 році – подвиг, який вони повторили 11 років по тому. Блохін відзначився в обох фіналах.

Яскравий момент в кар'єрі: Блохін був абсолютним лідером в Суперкубку Європи 1975 року забивши всі три голи, коли українці виграли 1:0 на виїзді і 2:0 вдома проти мюнхенської "Баварії" з чемпіонами світу в складі, які три рази поспіль перемагали в Кубку чемпіонів", – так описали якості Блохіна.

Читайте також: Блохіну вручили орден від Зеленського

Реклама

Кріштіану Роналду розташувався тільки на п'ятому місці, перед ним поставили Йохана Кройфа. Третє місце зайняв Пеле, друге дісталося Ліонелю Мессі, а кращим гравцем в історії визнали Дієго Марадону.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Олег Блохін Ліонель Мессі Пеле Дієго Марадона

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти