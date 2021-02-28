Это гол года! Смотрите шедевр из английского "подвала"

Нападающий "Ноттс Каути" забил мяч ударом пяткой через себя

Просто шедевральный гол был забит в поединке 1/4 финала Трофея футбольной ассоциации Англии. "Ноттс Каунти" обыграл "Оксфорд Сити" со счетом – 3:1.

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На 73-й минуте встречи нападающий "Ноттс Каути" Илай Сэм забил необычный гол. После подачи с фланга он ударил по воротам пяткой через себя.

Явно, этот гол – претендент на премию Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола сезона по версии ФИФА.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

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Трофей Футбольной ассоциации (FA Trophy) – кубковый турнир в английском футболе, проводящийся среди полупрофессиональных клубов. Трофей FA Trophy был создан в 1969 году для клубов, не являющихся членами Футбольной лиги, но при этом не имеющих права принимать участие в Любительском кубке Англии, поскольку платили своим игрокам зарплату. С 2008 года право участвовать в соревновании получили также клубы 5-8 уровней системы футбольных лиг Англии.

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