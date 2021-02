Это гол года! Смотрите шедевр из английского "подвала"

Просто шедевральный гол был забит в поединке 1/4 финала Трофея футбольной ассоциации Англии. "Ноттс Каунти" обыграл "Оксфорд Сити" со счетом – 3:1.

Читайте также: Уникальный гол английского вратаря попал в Книгу рекордов Гиннесса

На 73-й минуте встречи нападающий "Ноттс Каути" Илай Сэм забил необычный гол. После подачи с фланга он ударил по воротам пяткой через себя.

Явно, этот гол – претендент на премию Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола сезона по версии ФИФА.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8