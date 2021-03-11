Русский
$ 27,7
32,93

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає нахабний норвежець

11 березня, 09:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Французький форвард швидше за всіх забив 25 м'ячів в елітному єврокубку

У середу пройшли ще два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них "ПСЖ" зіграв внічию з "Барселоною" й легко вийшов до чвертьфіналу. А спритному нападнику французів Кіліану Мбаппе підкорилося ще одне досягнення. Символічно, що сталося це в очному протистоянні з Ліонелем Мессі і його командою.

Реклама

Мбаппе став наймолодшим гравцем в Лізі чемпіонів, який забив 25 м'ячів. Вчора він відзначився влучним пенальті у віці 22 років і 80 днів. Аргентинцеві Мессі таке вдалося зробити, коли він був на 206 днів старшим.

Цікаво, що в п'ятірці "швидкострільців", крім легендарного іспанця Рауля, – ще два французи: Карім Бензема і Тьєррі Анрі.

Однак на цю компанію гігантськими кроками наступає норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії". Нагадаємо, Голанд забив 20 м'ячів у Лізі чемпіонів і побив кілька рекордів. День народження у любителя медитації – 21 липня 2000 року, так що зараз йому 20 років і сім з половиною місяців. Якщо Ерлінг продовжить забивати в такому темпі, то перевершить і Киліана, і Лео.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
Реклама

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Незважаючи на своє хобі, Голанд часом проявляє і агресивність. У грі з "Севільєю" він дозволив собі потролити воротаря іспанців Буну після того, як з другої спроби забив пенальті, за що незабаром отримав жовту картку. Правда, після поєдинку норвежець цілком миролюбно поспілкувався з марокканським голкіпером.

Дивіться огляд матчу "ПСЖ" – "Барселона":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рекорд футбол Ліга чемпіонів гол Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Ерлін Голанд
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
"ПСЖ" – "Барселона": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
"Боруссія" (Д) – "Севілья": онлайн матчу-відповіді Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
"Ювентус" – "Порту": онлайн повторного матчу 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Слізна драма в Італії:
Слізна драма в Італії: "Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши в більшостіЛіга чемпіонів 2020/21
Судді і VAR перетворили матч Ліги чемпіонів на цирк: як
Судді і VAR перетворили матч Ліги чемпіонів на цирк: як "Боруссія" боролася із "Севільєю"Ліга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти