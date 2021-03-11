Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає нахабний норвежець

У середу пройшли ще два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них "ПСЖ" зіграв внічию з "Барселоною" й легко вийшов до чвертьфіналу. А спритному нападнику французів Кіліану Мбаппе підкорилося ще одне досягнення. Символічно, що сталося це в очному протистоянні з Ліонелем Мессі і його командою.

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Мбаппе став наймолодшим гравцем в Лізі чемпіонів, який забив 25 м'ячів. Вчора він відзначився влучним пенальті у віці 22 років і 80 днів. Аргентинцеві Мессі таке вдалося зробити, коли він був на 206 днів старшим.

Цікаво, що в п'ятірці "швидкострільців", крім легендарного іспанця Рауля, – ще два французи: Карім Бензема і Тьєррі Анрі.

Однак на цю компанію гігантськими кроками наступає норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії". Нагадаємо, Голанд забив 20 м'ячів у Лізі чемпіонів і побив кілька рекордів. День народження у любителя медитації – 21 липня 2000 року, так що зараз йому 20 років і сім з половиною місяців. Якщо Ерлінг продовжить забивати в такому темпі, то перевершить і Киліана, і Лео.

Реклама Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Незважаючи на своє хобі, Голанд часом проявляє і агресивність. У грі з "Севільєю" він дозволив собі потролити воротаря іспанців Буну після того, як з другої спроби забив пенальті, за що незабаром отримав жовту картку. Правда, після поєдинку норвежець цілком миролюбно поспілкувався з марокканським голкіпером.

Дивіться огляд матчу "ПСЖ" – "Барселона":

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