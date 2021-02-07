Футболіст після голу втік на трибуни і отримав сніжком у голову

Камерунський нападник "Антверпена" Дідьє Ламкель Зе оригінально відзначив гол, який забив у виїзному дербі з "Беєрсхотом" у чемпіонаті Бельгії. Вразивши ворота суперника, 24-річний африканський нападник вибіг по сходах на трибуни і розмістився на одному з сидінь, зобразивши з себе захопленого грою глядача.

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Відзначимо, що через коронавірус уболівальників на трибунах не було.

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Партнери відмінно підіграли Дідьє в цій сценці, закидавши його голову сніжками.

Коли ж форвард "Антверпена" спустився на поле, то отримав від судді жовту картку за недозволене святкування гола.

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Цей гол на 84-й хвилині став першим в матчі. Пізніше "Антверпен" забив ще один м'яч. А "Беєрсхот" вистачило лише на гол престижу – 1:2.

Після цієї перемоги "Антверпен" займає друге місце в чемпіонаті Бельгії, відстаючи на 14 очок від лідируючого "Брюгге". "Беєрсхот" – на восьмій сходинці.

Цікаво, що раніше Дідьє Ламкель Зе вже чудив в "Антверпені". На початку року він прийшов на базу в формі іншого клубу – його "відшили" сек'юріті.

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