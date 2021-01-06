Футболіст прийшов на базу в формі іншого клубу. Його "відшили" сек'юріті (фото)

Камерунець з "Антверпена" Дідьє Ламкель Зе вдягнувся як гравець "Андерлехта" – і "поцілував" замок

Нападник бельгійської команди "Антверпен" Дідьє Ламкель Зе вирішив до межі загострити свій конфлікт з керівництвом клубу, намагаючись домогтися, щоб його відпустили в грецький "Панатінаїкос" цього трансферного вікна.

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24-річний камерунець, якого Transfermarkt оцінює в 2 млн євро, прийшов на тренування своєї нинішньої команди у футболці брюссельського "Андерлехта", суперника "Антверпена" по чемпіонату Бельгії.

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Однак працівники бази просто його не впустили. Дідьє смикав двері, намагався вломитися, але сек'юріті, що перебували всередині, зробити нападнику це не дозволили. Як наслідок, футболіст змушений був розвернутися і піти геть.

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Фото – twitter.com/sportwereld

"Не треба грати з моєю кар'єрою. Я хочу до Греції. Все просто", – цитує Дідьє Ламкеля Зе Sportbible

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Відзначимо, що в "Антверпені" зараз виступає колишній форвард київського "Динамо" – конголезець Дьємерсі Мбокані, також відомий своїм скандальним характером. Зокрема, він відмовлявся літати на виїзні матчі киян у Лізі Європи, і в українському клубі це терпіли.

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