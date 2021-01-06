Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіст прийшов на базу в формі іншого клубу. Його "відшили" сек'юріті (фото)

6 січня, 15:49

Олег Люлька Олег Люлька

Камерунець з "Антверпена" Дідьє Ламкель Зе вдягнувся як гравець "Андерлехта" – і "поцілував" замок

Нападник бельгійської команди "Антверпен" Дідьє Ламкель Зе вирішив до межі загострити свій конфлікт з керівництвом клубу, намагаючись домогтися, щоб його відпустили в грецький "Панатінаїкос" цього трансферного вікна.

Реклама

24-річний камерунець, якого Transfermarkt оцінює в 2 млн євро, прийшов на тренування своєї нинішньої команди у футболці брюссельського "Андерлехта", суперника "Антверпена" по чемпіонату Бельгії.

Читайте також: У Бельгії готові розпрощатися з форвардом збірної України

Однак працівники бази просто його не впустили. Дідьє смикав двері, намагався вломитися, але сек'юріті, що перебували всередині, зробити нападнику це не дозволили. Як наслідок, футболіст змушений був розвернутися і піти геть.

Реклама

Фото – twitter.com/sportwereld

"Не треба грати з моєю кар'єрою. Я хочу до Греції. Все просто", – цитує Дідьє Ламкеля Зе Sportbible

Читайте також: У світового футболу – новий найдорожчий гравець

Відзначимо, що в "Антверпені" зараз виступає колишній форвард київського "Динамо" – конголезець Дьємерсі Мбокані, також відомий своїм скандальним характером. Зокрема, він відмовлявся літати на виїзні матчі киян у Лізі Європи, і в українському клубі це терпіли.

Реклама

Дивіться, як "Антверпен" обігрував у Лізі Європи "Лудогорець"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст Андерлехт чемпіонат Бельгії антверпен

Джерело: twitter.com/sportwereld_be

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти