Фантастичний матч українського футболіста в Бельгії: два шикарних голи і передача

Дуже результативний матч провів за "Мехелен" український півзахисник Мар'ян Швед. У поєдинку 22-го туру чемпіонату Бельгії його команда на виїзді обіграла "Васланд-Беверен" – 3:2. Український вінгер вийшов на поле в стартовому складі і став героєм зустрічі. Нагадаємо, що перед Новим роком Швед після критики тренера забив перший гол у Бельгії.

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Мар'ян Швед/Фото KV Mechelen

23-річний футболіст зробив гольову передачу на 9-й хвилині зустрічі, коли асистував Уолшу, який відкрив рахунок. На 26-й хвилині Швед забив другий гол "Мехелена" і другий – в чемпіонаті Бельгії.

У другому таймі "Мехелен" упустив свою перевагу і дозволив супернику зрівняти рахунок. Однак у компенсований час до другого тайму Швед оформив дубль і приніс своїй команді перемогу – 3:2.

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Швед вперше зіграв повний матч за "Мехелен" після переходу до бельгійського клубу. А портал WhoScored назвав українця кращим гравцем матчу – він отримав 9,2 бала. У цьому поєдинку Мар'ян завдав 8 ударів (2 в створ), віддав 30 передач з точністю 80%.

Нагадаємо, Швед виступає в "Мехелені" на правах оренди, а його контракт належить шотландському "Селтіку". До речі, "Селтік", позбувшись українця, виграв трофейний "требл" у Шотландії.

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