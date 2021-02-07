Дивимося і балдіємо! Ібра забив 500-й гол у клубній кар'єрі

Не відкладаючи справу в довгу скриньку, Златан у грі з "Кротоне" відкрив рахунок і шостій гольовій сотні

Що тут казати, машина! 39-річний нападник "Мілана" Златан Ібрагімович у матчі чемпіонату Італії з "Кротоне" забив свій 500-й гол на клубному рівні. Позаяк лише напередодні Ібра-ніндзя видав шедевр на тренуванні.

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На 30-й хвилині зустрічі з "Кротоне" на "Сан-Сіро", за рахунку 0:0, легендарний швед зіграв у стінку з Рафаелем Леау і обвідним ударом правою в один дотик відправив м'яч у "дев'ятку" воріт суперника. Ошаліти!

Відео 500-го клубного голу Ібрагімовича

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Інший гравець після такого досягнення решту матчу просачкував би, але не Златан. На 64-й хвилині він відкрив рахунок шостій сотні своїх голів на клубному рівні, з передачі Тео Ернандеса подвоївши перевагу "Мілана" в грі з "Кротоне". Цього разу, правда, все було прозаїчніше – Ібрагімович просто закотив м'яч у порожні ворота.

Дивіться, як Ібра оформив дубль

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters В тренді Вогонь і лід: Пекін представив олімпійський факел

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Коли гра була вже зроблена, дубль на свій рахунок записав і Анте Ребич. У підсумку, "Мілан" розгромив "Кротоне" 4:0 і знову вийшов на перше місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи на два очки "Інтер".

Переможений Златаном "Кротоне" – на останній сходинці.

Додамо, що в матчах за збірну Швеції, в футболці якої Ібра давно вже не грає, на його рахунку 62 голи. Один з них Златан назвав найкращим у своїй кар'єрі. Божевільну "бісіклету", жертвою якої в 2012-му стали англійці, і справді, можна переглядати нескінченно.

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