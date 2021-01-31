"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний гол

На тренуванні "Мілана" Ібрагімович в неймовірному стрибку переправив м'яч до сітки майже з нульового кута

Златан Ібрагімович у свої 39 років не перестає дивувати. Цього разу швед, який недавно влаштував "півнячий бій" з Лукаку, забив фантастичний гол на тренуванні "Мілана".

Реклама

Після флангової подачі м'яч, здавалося, вже вилітав за межі поля, але Ібра в неймовірному стрибку на льоту примудрився майже з нульового кута переправити шкіряний снаряд до сітки. Недарма у цього хлопця чорний пояс з тхеквондо!

"Ніндзя", – підписав відео голу Златан Ібрагімович у себе в Twitter.

Хоча цьому шедевру, мабуть, не зрівнятися з голом, який недавно сам Ібрагімович назвав найкращим у своїй кар'єрі. Шалену "бісиклету" Златана, жертвою якої в 2012-му стали англійці, можна переглядати нескінченно.

Зазначимо, що за недавню сутичку з Лукаку в поєдинку "Мілана" з "Інтером" Ібрагімович ризикує отримати 10 матчів дискваліфікації, якщо буде доведено, що з боку шведа мав місце прояв расизму.

Реклама

Лукаку та Ібрагімович / Фото: Reuters

Тоді Ібрагімович назвав Лукаку "маленьким віслюком" і закликав бельгійця "іти й займатися своїм вуду-лайном". За це Златана вже не пускають на фестиваль у Сан-Ремо.

Дивіться, як Ібрагімович забиває в Серії А

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама