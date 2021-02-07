Смотрим и балдеем! Ибра забил 500-й гол в клубной карьере

Не откладывая дело в долгий ящик, Златан в игре с "Кротоне" открыл счет и шестой голевой сотне

Что тут говорить, машина! 39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в матче чемпионата Италии с "Кротоне" забил свой 500-й гол на клубном уровне. А ведь буквально накануне Ибра-ниндзя выдал шедевр на тренировке.

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На 30-й минуте встречи с "Кротоне" на "Сан-Сиро", при счете 0:0, легендарный швед сыграл в стеночку с Рафаэлем Леау и обводящим ударом правой в одно касание отправил мяч в "девятку" ворот соперника. Обалдеть!

Видео 500-го клубного гола Ибрагимовича

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Иной бы игрок после такого достижения оставшуюся часть матча профилонил, но не Златан. На 64-й минуте он открыл счет шестой сотне своих голов на клубном уровне, с передачи Тео Эрнандеса удвоив преимущество "Милана" в игре с "Кротоне". На сей раз, правда, все было прозаичнее – Ибрагимович просто закатил мяч в пустые ворота.

Смотрите, как Ибра оформил дубль

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters В тренде Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

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Когда игра была уже сделана, дубль на свой счет записал и Анте Ребич. В итоге, "Милан" разгромил "Кротоне" 4:0 и снова вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опережая на два очка "Интер".

Поверженный Златаном "Кротоне" – на последней строчке.

Добавим, что в матчах за сборную Швеции, в футболке которой Ибра давно уже не играет, на его счету 62 гола. Один из них Златан назвал лучшим в своей карьере. Сумасшедшую "бисиклету", жертвой которой в 2012-м стали англичане, и вправду, можно пересматривать бесконечно.

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