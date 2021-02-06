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Кривавий напад пітбуля в Римі: вбив собаку директора "Лаціо" і покусав його самого

6 лютого, 18:22

Олена Павлова Олена Павлова

Іглі Таре намагався захистити своїх улюбленців, але теж постраждав

Спортивний директор римського "Лаціо" Іглі Таре постраждав під час нападу собаки. За інформацією Football Italia, інцидент стався в столиці Італії – районі Ольгіата. Таре вигулював двох пуделів на повідку, коли з саду вибіг пітбуль і напав на них. Раніше поліція знайшла 200 000 на коробці з їжею у президента італійського клубу.

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Злющий пітбуль накинувся на пуделів Таре. В результаті одна з собак функціонера загинула, а інша отримала серйозну травму. У цьому кривавому протистоянні постраждав і 47-річний спортивний директор, який намагався відігнати пса і захистити своїх улюбленців.

Нагадаємо, що албанський нападник Таре виступав за римських "орлів" у період з 2005 по 2008 роки. А після завершення кар'єри він став спортивним директором клубу.

Раніше правнук Беніто Муссоліні став гравцем "Лаціо" =. Римський клуб був улюбленою командою знаменитого диктатора.

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Також гол Малиновського допоміг "Аталанті" вибити "Лаціо" з Кубка Італії.

Дивіться, як "Лаціо" грає в чемпіонаті Італії

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собака директор Рим чемпіонат Італії Лаціо пітбуль напад
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