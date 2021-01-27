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Гол Маліновського допоміг "Аталанті" вибити "Лаціо" з Кубка Італії

27 січня, 21:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Команда українського півзахисника навіть у меншості прорвалася до півфіналу турніру

На Апеннінах цими днями проходять баталії Кубка Італії. Напередодні "Інтер" обіграв "Мілан" у чвертьфіналі з "півнячою" бійкою Ібрагімовича й Лукаку. Другим півфіналістом сьогодні ввечері стала "Аталанта" Маліновського, яка на своєму полі взяла гору над "Лаціо", відігравши 40 хвилин і забивши вирішальний м'яч у меншості – 3:2.

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Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі господарів. Рахунок відкрив албанський захисник "Аталанти" Беран Джімшиті вже на сьомій хвилині. Однак на 17-й і 34-й Мурікі й Ачербі вивели гостей з Риму вперед. Але вже через три хвилини Руслан Маліновський, опинившись на самоті в штрафному майданчику "Лаціо", грамотно направив м'яч у ціль і відновив рівновагу.

Трохи раніше українець отримав жовту картку за стик в центрі поля. На 54-й хвилині його команда залишилася в меншості після фолу "останньої надії" Паломіно. Але через лічені хвилини росіянин Олексій Міранчук забив переможний м'яч. Його замінили разом із Малиновським уже на 59-й хвилині. Далі господарі втримали прийнятний рахунок. Дивіться повний запис протистояння в Бергамо.

Трохи пізніше сьогодні в Кубку зустрінуться "Ювентус" і СПАЛ, а завтра – "Наполі" та "Спеція".

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Згадаймо, як у грудні Маліновський забивав у ворота "Фіорентини":

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футбол гол Лаціо кубок Італії Аталанта Руслан Малиновський
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