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Поліція знайшла 200 000 євро в коробці з їжею: скандальна відставка президента клубу

5 лютого, 15:42

Олена Павлова Олена Павлова

Марчелло Кьянчі потрапив під розслідування після обшуку машини

Президент італійського футбольного клубу "Новара", що виступає в Серії С, Марчелло Кьянчі подав у відставку. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, поліція затримала 50-річного функціонера і знайшла в його машині конверт з дуже великою сумою грошей – там виявилися 200 тисяч євро. Раніше президент клубу програв парі і залишився без волосся.

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В Італії Кьянчі був зупинений дорожньою поліцією, а під час обшуку автомобіля у нього знайшли конверт з грошима, який був захований на дні коробки з їжею. Розгублений функціонер не зміг до пуття пояснити, звідки взяв таку суму. Після цього поліція почала розслідування, а гроші конфіскувала.

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Італієць одразу залишив пост глави клубу, яким керував з 2019 року. А пресслужба "Новари" зазначила, що знайдені в машині президента гроші не мають ніякого відношення до клубу і є особистою справою Кьянчі. На цей момент в групі А Серії С "Новара" посідає 15 сходинку, маючи після 22 турів 5 перемог, 8 нічиїх і 9 поразок.

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"Новара"/Фото novaracalcio.com

"Новара"/Фото novaracalcio.com

Раніше ми повідомляли, що президент футбольного клубу продав гравця не в ту команду.

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гроші відставка розслідування чемпіонат Італії президент клубу
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