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Кровавое нападение питбуля в Риме: убил собаку директора "Лацио" и покусал его самого

6 февраля, 18:22

Елена Павлова Елена Павлова

Игли Таре пытался защитить своих любимцев, но тоже пострадал

Спортивный директор римского "Лацио" Игли Таре пострадал во время нападения собаки. По информации Football Italia, инцидент произошел в столице Италии – районе Ольгиата. Таре выгуливал двух пуделей на поводке, когда из сада выбежал питбуль и напал на них. Ранее полиция нашла 200 000 в коробке с едой у президента итальянского клуба.

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Злющий питбуль набросился на пуделей Таре. В результате одна из собак функционера погибла, а другая получила серьезную травму. В этом кровавом противостоянии пострадал и 47-летний спортивный директор, который пытался отогнать пса и защитить своих питомцев.

Напомним, что албанский нападающий Таре выступал за римских "орлов" в период с 2005 по 2008 годы. А после завершения карьеры он стал спортивным директором клуба.

Ранее правнук Бенито Муссолини стал игроком "Лацио". Римский клуб был любимой командой знаменитого диктатора.

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Такжегол Малиновского помог "Аталанте" выбить "Лацио" из Кубка Италии.

Смотрите, как "Лацио" играет в чемпионате Италии

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