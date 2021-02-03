Правнук Беніто Муссоліні став гравцем "Лаціо"

Захисник Романо Флоріану Муссоліні, правнук фашистського диктатора Бенте Муссоліні, став гравцем молодіжного складу римського "Лаціо". Раніше Муссоліні виступав за команду 18-річних, а з настанням повноліття його перевели в молодіжку.

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Цікаво, що в родоводі Романо є не тільки знаменитий прадід. Тіткою його матері є прославлена італійська актриса і співачка Софі Лорен, повідомляє Corriere dello Sport.

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Відзначимо, що "Лаціо" завжди вважався улюбленим клубом Беніто Муссоліні. За сьогоднішній день фанати римського клубу дотримуються ультраправих поглядів. Свого часу знаменитий італійський футболіст Паоло Лі Каніо, виступаючи в складі "Лаціо", привітав фанатів жестом із піднятими до неба рукою.

Раніше ми писали, що син Олександра Хацкевича дебютував в молодіжці "Динамо". Дебют Хацкевича-молодшого відбувся в спарингу дубля киян з нігерійським клубом МФМ на зборі в Туреччині.

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