Правнук Беніто Муссоліні став гравцем "Лаціо"

Захисник Романо Флоріану Муссоліні, правнук фашистського диктатора Бенте Муссоліні, став гравцем молодіжного складу римського "Лаціо". Раніше Муссоліні виступав за команду 18-річних, а з настанням повноліття його перевели в молодіжку.
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Цікаво, що в родоводі Романо є не тільки знаменитий прадід. Тіткою його матері є прославлена італійська актриса і співачка Софі Лорен, повідомляє Corriere dello Sport.
Відзначимо, що "Лаціо" завжди вважався улюбленим клубом Беніто Муссоліні. За сьогоднішній день фанати римського клубу дотримуються ультраправих поглядів. Свого часу знаменитий італійський футболіст Паоло Лі Каніо, виступаючи в складі "Лаціо", привітав фанатів жестом із піднятими до неба рукою.
Раніше ми писали, що син Олександра Хацкевича дебютував в молодіжці "Динамо". Дебют Хацкевича-молодшого відбувся в спарингу дубля киян з нігерійським клубом МФМ на зборі в Туреччині.
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