"Аталанта" – "Лаціо": прогноз коментатора на матч українця в Кубку Італії

Стадія 1/4 фіналу в Кубку Італії сьогодні продовжиться поєдинком "Аталанти" Руслана Малиновського і римського "Лаціо". Зустріч на "Гевісс Стедіумі" в Бергамо почнеться о 18:45. Раніше ми давали відеоогляд вогненної перемоги "Інтера" над "Міланом".

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Зустріч команд, які претендують на місця в зоні Ліги чемпіонів, але завершили перше коло чемпіонату поза нею. Тобто, для обох зараз на першому місці стоїть вирішення питань в Серії А, а кубкова зустріч обіцяє хіба що втрати енергії. З іншого боку, обидві команди набрали досить непогану форму.

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У "Аталанти" серія з 13 матчів без поразок і жодної в семи поєдинках 2021 року. Напередодні бергамаскі знищили "Мілан" (3:0), а перед тим розписали дві нічиї – з "Дженоа" і "Удінезе". На попередній стадії Кубка команда Гасперіні впоралася з "Кальярі" (3:1). У них немає проблем зі складом, хіба що як і раніше не відновився Маріо Пашаліч.

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Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

"Лаціо" в новому році теж не програвало, після нічиї з "Дженоа" вони здобули п'ять перемог поспіль, в тому числі в дербі з "Ромою" два тури тому (3:0). У Кубку вони вибили "Парму" (2:1). Але кадрових проблем Сімоне Індзагі не позичати – Лукас Лейва дискваліфікований, а Прото, Стракоша, Луїс Феліпе, Луїс Альберто і Данило Катальді травмовані. Зате повернувся після паузи майже на рік капітан Сенад Луліч.

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/ Фото: AFP

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Цікаво, що цього тижня команди зустрінуться знову в Бергамо, але в матчі чемпіонату. І саме він буде пріоритетом для обох. По суті, в кубковій зустрічі переможе той, у кого сильніше резерв, тому що, ймовірно, обидва тренери підуть на серйозну ротацію. У цьому сенсі "Аталанта" виглядає краще.

Думаю, обидві команди заб'ють, голи в обох таймах, ТБ 2,5, або ж комбінація "Аталанта" переможе і ТБ 2,5.

Дивіться, як "Аталанта" переграла "Мілан"

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