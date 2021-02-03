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Правнук Бенито Муссолини стал игроком "Лацио"

3 февраля, 22:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Римский клуб был любимой командой знаменитого диктатора

Защитник Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, стал игроком молодежного состава римского "Лацио". Ранее Муссолини выступал за команду 18-летних, а с наступлением совершеннолетия его перевели в молодежку.

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Интересно, что в родословной Романо есть не только знаменитый прадедушка. Тетей его матери является прославленная итальянская актриса и певица Софи Лорен, сообщает Corriere dello Sport.

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Отметим, что "Лацио" всегда считался любимым клубом Бенито Муссолини. По сегодняшний день фанаты римского клуба придерживаются ультраправых взглядов. В свое время знаменитый итальянский футболист Паоло Ли Канио, выступая в составе "Лацио", поприветствовал фанатов жестом со вскинутой к небу рукой.

Ранее мы писали, что сын Александра Хацкевича дебютировал в молодежке "Динамо". Дебют Хацкевича-младшего состоялся в спарринге дубля киевлян с нигерийским клубом МФМ на сборе в Турции.

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фашизм чемпионат Италии Лацио

Источник: Сегодня|Спорт

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