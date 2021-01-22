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Італійський гранд підписав хлопця, який ніколи не грав у футбол. Як таке сталося?

22 січня, 10:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Контракт укладений особистим рішенням президента "Лаціо"

У цю історію легко можна було повірити, якби вона сталася в нижчих футбольних дивізіонах. Але тут замішаний титулований "Лаціо". Римляни підписали контракт з 17-річним івуарійцем Ларссоном Кулібалі. За даними LazioNews24, хлопець ніколи не грав в футбол.

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Кулібалі потрапив у "Лаціо" особистим рішенням президента Клаудіо Лотіто. Бос римського клубу ризикнув запросити Ларссона, так як йому розповіли про природні таланти африканця.

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"Ще кілька місяців тому він ні разу не торкався м'яча, але ми виявили великий талант. Він багато страждав там, де жив, він приїхав в Рим один, і у нього велика сила. Я зустрів його випадково. Мій добрий друг, соціальний працівник, сказав мені зробити йому особистий подарунок і піти відвідати цього хлопчика. Ми отримуємо багато звітів, але на цей раз я йому довірився. Це була радість, сюрприз.

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У нього є талант, у нього є цінності, він повинен добре вивчити мову і освоїтися, але ми зареєстрували його після багатьох зусиль. Він став гравцем "Лаціо", – розповів менеджер академії Мауро Бьянкессі.

Тим часом, футболіст-дебошир зі "Спартака" перебирається в італійський клуб .

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футболіст чемпіонат Італії Лаціо

Джерело: Eurosport

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