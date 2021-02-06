"Ювентус" – "Рома": онлайн центрального матчу туру в чемпіонаті Італії

У суботу, 6 лютого, пройде центральний матч 21-го туру чемпіонату Італії: "Ювентус" на домашньому стадіоні в Турині прийме "Рому". Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

Команди розташовуються по сусідству в турнірній таблиці – "Рома" йде на третьому місці і на один бал випереджає "Ювентус", але у туринців є ще матч в запасі. На п'яти їм наступає "Наполі", який відстає від "Юве" всього на два бали. У звітному турі неаполітанці грають з "Дженоа" і цілком можуть заробити три бали.

У першому колі команди розійшлися бойовою нічиєю 2:2. Тоді команду Андреа Пірло від поразки врятував дубль Кріштіану Роналду, а у римлян два м'ячі на свій рахунок записав Джордан Верету. До речі, трохи більше року тому "Ювентус" ще Мауріціо Саррі обігравав "Рому" Паулу Фонсеки в Кубку Італії.

Команди синхронно виграли два попередні матчі, а перед цим зазнали поразки. До слова, на рахунку туринців тільки дві поразки в поточному сезоні, але команда Пірло шість разів ділила очки зі своїми суперниками. До речі, посеред тижня "Ювентус" обіграв "Інтер" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії.

Дивіться, як "Ювентус" і "Рома" грали в попередньому турі:

"Ювентус" досі не може розраховувати на Родріго Бентанкура, Пауло Дібалу, Франко Ісраеля, а участь Аарона Ремзі під питанням. У "Роми" в лазареті знаходяться Ніколо Дзаньоло, Стефан Ель-Шаараві, Педро і Крісс Смоллінг, а Лоренцо Пеллегріні перебрав жовтих карток і пропускає зустріч через дискваліфікацію. Також ми писали, що зірка "Роми" покараний за конфлікт з Фонсекою і може втекти до Ярмоленка.

Букмекери про матч "Ювентус" – "Рома":

Букмекери вважають "Ювентус" фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу Андреа Пірло – 1.74, на нічию – 4.34, на перемогу "Роми" – 4.74.

Де дивитися матч "Ювентус" – "Рома":

Матч "Ювентус" – "Рома" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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