"Аталанта" з Маліновським і без Коваленка зганьбилася в чемпіонаті Італії

Команда Руслана Маліновського та Віктора Коваленка "Аталанта" зганьбилася в чемпіонаті Італії. Бергаманці не зуміли виграти домашній матч у одного з аутсайдерів Серії А "Торіно", хоча по ходу поєдинку вели з рахунком 3:0. Гості здійснили неймовірний камбек, відігравши три м'ячі. У підсумку, була зафіксована надрезультативна нічия – 3:3.
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Огляд матчу "Аталанта" – "Торіно" (3:3)
Відзначимо, що Руслан Маліновський в матчі з "Торіно" провів на полі 78 хвилин і був замінений, коли його "Аталанта" ще вигравала 3:2.
А ось Віктор Коваленко не зміг дебютувати за "Аталанту" через проблеми зі шлунком. У півзахисника збірної України, як і у зірки "ПСЖ" Неймара, сьогодні діагностували гастроентерит.
"Аталанта" – "Торіно" – 3:3
Голи: Ілічич, 14, Госенс, 19, Мюріель, 21 – Белотті, 42, Бремер, 45+1, Бонаццолі, 84
Поточна таблиця чемпіонату Італії
Дивіться, як Маліновський раніше забивав за "Аталанту"
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