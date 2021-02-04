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Українському футболісту поки ніде жити в Італії, зате є свій вчитель

4 лютого, 18:47

Олена Павлова Олена Павлова

Віктор Коваленко розповів, як адаптується в Бергамо

Український півзахисник "Аталанти" Віктор Коваленко, який 1 лютого підписав контракт з італійським клубом, розповів про адаптацію на новому місці. Раніше нові одноклубники Малиновський і Коваленко зустрілися в Бергамо.

"Клуб виділив для мене вчителя італійської мови, буду багато часу проводити з ним. Щодо житла скажу, що, коли вже повернуся до Італії, буду щось вирішувати. Моє основне завдання зараз – це проявити себе на тренуваннях і якомога швидше вивчити італійську для того, щоб розуміти головного тренера. І, звичайно ж, попереду Євро-2020. Я буду старанно працювати, щоб тренер побачив мої старання і дав шанс вийти на поле", – цитує Коваленка ТК "Футбол".

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Віктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Віктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Відмітимо, що Віктор Коваленко не включений в заявку італійського клубу на Лігу чемпіонів, оскільки вже заграний в поточному турнірі в складі "Шахтаря". А в 1/8 фіналу клуб з Бергамо зіграє проти мадридського "Реала" 24 лютого і 16 березня.

Нагадаємо, що контракт 24-річного футболіста збірної України буде діяти до літа 2025 року. А зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті".

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Раніше ми писали, як партнери Коваленка по "Шахтарю" відреагували на його переїзд до Італії.

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адаптація вчитель чемпіонат Італії Аталанта Віктор Коваленко
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