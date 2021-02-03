Перша невдача Коваленка в Італії: українця залишили без Ліги чемпіонів

Новачок "Аталанти" Віктор Коваленконе включений в заявку італійського клубу на Лігу чемпіонів. Справа в тому, що Коваленко вже заграний в турнірі в складі "Шахтаря", тому не зможе виступати в єврокубках до кінця поточного сезону за будь-яку іншу команду.

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Проте, в заявці "Аталанти" залишається інший українець Руслан Малиновський, повідомляється на сайті "Аталанти". У поточному сезоні він провів всього два матчі в Лізі чемпіонів.

В 1/8 фіналу клуб з Бергамо зіграє проти мадридського "Реала". Поєдинки пройдуть 24 лютого і 16 березня. Досвід Коваленка дуже допоміг би італійському клубу, адже колишній "гірник" двічі обігрував "Реал" на груповому етапі.

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Дивіться, як "Шахтар" обігравав "Реал" в Києві:

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