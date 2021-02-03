"Наполі" – "Аталанта": прогноз коментатора на півфінал Кубка Італії

Шестиразовий і чинний володар трофея зустрінеться з командою, яка вигравала Кубок лише одного разу – 58 років тому. У чемпіонаті суперники – практично сусіди. Неаполітанці йдуть на п'ятому місці, маючи гру в запасі; програвши "Вероні" (1:3), вони обіграли "Парму" (2:0); бергамаскі – на сьомому, відстаючи всього на одне очко.

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напередодні "Ювентус" переміг "Інтер" в гостях завдяки дублю Роналду .

На попередніх стадіях Копа Італія команда Гаттузо пройшла "Емполі" (3:2) і "Спецію" (4:2). У тренера погіршилися відносини з президентом Де Лаурентіс і відразу ж пішли розмови про його можливу відставку. Не зіграє через травму Мертенс, а також Фабіан Руїс через коронавірус.

"Аталанта" в п'яти останніх турах Серії А перемогла лише двічі – "Беневенто" (4:1) і "Мілан" (3:0), причому обидва рази на виїзді, а напередодні поступилася "Лаціо" (1:3) вдома. У Кубку підопічні Гасперіні пройшли "Кальярі" (3:1) і "Лаціо" (3:2). Відразу кілька втрат у них стосуються лінії оборони – Хатебур і Шутало травмовані, у Крістана Ромеро коронавірус. Віктор Коваленко, логічним чином, в заявку ще не потрапив.

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Прогноз. У обох команд не найкращим чином складаються стосунки в обороні, зате вони відмінно атакують. Тому очікую результативний футбол – обидві заб'ють, голи в обох таймах, ТБ 2,5, а то й ТБ 3,5.

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У неділю "Наполі" обіграв "Парму" в чемпіонаті Італії:

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