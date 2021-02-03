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Первая неудача Коваленко в Италии: украинца оставили без Лиги чемпионов

3 февраля, 18:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виктор не сможет во второй раз в сезоне обыграть "Реал"

Новичок "Аталанты" Виктор Коваленко не включен в заявку итальянского клуба на Лигу чемпионов. Дело в том, что Коваленко уже заигран в турнире в составе "Шахтера", поэтому не сможет выступать в еврокубках до конца текущего сезона за любую другую команду.

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Тем не менее, в заявке "Аталанты" остается другой украинец Руслан Малиновский, сообщается на сайте "Аталанты". В текущем сезоне он провел всего два матча в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала клуб из Бергамо сыграет против мадридского "Реала". Поединки пройдут 24 февраля и 16 марта. Опыт Коваленко очень помог бы итальянскому клубу, ведь бывший "горняк" дважды обыгрывал "Реал" на групповом этапе.

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Реал" в Киеве:

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Лига чемпионов Аталанта Виктор Коваленко

Источник: Сегодня|Спорт

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