Нова епідемія! Коваленка скосила та ж хвороба, що й Неймара

Український футболіст не зміг дебютувати за "Аталанту" через проблеми з животом

Віктор Коваленко не потрапив до заявки "Аталанти" на суботній матч чемпіонату Італії проти "Торіно", який міг би стати дебютним для нього у футболі бергаманців, через гастроентерит.

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Про це повідомляє Tuttoatalanta.

Цікаво, що з тієї ж причини Неймар пропустив сьогоднішнє тренування в "ПСЖ". Як ми писали раніше, у бразильського форварда парижан виявлено інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжується блювотою і проносом.

Уболівальники в Мережі вже пишуть, що в футболі нова епідемія – гастроентериту.

Реклама Віктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Віктор Коваленко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Раніше ми писали, що Коваленку поки ніде жити в Італії, зате є свій учитель.

"Моя основна задача зараз – проявити себе на тренуваннях і якомога швидше вивчити італійську для того, щоб розуміти головного тренера. І, звичайно ж, попереду Євро. Я буду старанно працювати, щоб тренер побачив мої старання і дав шанс вийти на поле" , – цитує Коваленка ТК "Футбол"

Реклама Коваленко і його дівчина / Фото: Instagram

Також ми розповідали про першу невдачу Коваленка в Італії: українця залишили поза заявкою "Аталанти" на Лігу чемпіонів.

Дивіться найкращий гол Коваленка у "Шахтарі"

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