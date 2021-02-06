Роналду самотужки знищив "Рому": відео феєрії Кріштіану після "днюхи"

Роналду сам собі зробив відмінний подарунок до 36-річчя, яке відзначив напередодні. У суботу, 6 лютого, в центральному матчі 21-го туру чемпіонату Італії "Ювентус" обіграв вдома "Рому" 2:0, а Кріштіану став героєм поєдинку, забивши перший м'яч і взявши участь у другому.

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На 13-й хвилині Роналду, отримавши пас від Морати на лінії штрафного майданчика, пробив низом неробочою лівою ногою в правий від себе кут. І снаряд досяг цілі. Так рахунок став 1:0 на користь "Ювентуса".

А на 70-й хвилині "Ювентус" втік в контратаку, Кулусевські виконав передачу з флангу в центр на Роналду, і захисник "Роми" Ібаньєс, намагаючись перешкодити Кріштіану зробити дубль, зрізав м'яч у сітку власних воріт.

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Завдяки цій перемозі "Ювентус" вийшов на третє місце турнірної таблиці Серії А, обійшовши на два очки "Рому".

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Реклама Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

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Нагадаємо, на своє 36-річчя Роналду з'їв торт в португальських кольолрах, а також заявив: "Я не можу обіцяти вам ще 20 років кар'єри. Але що я можу вам пообіцяти, так це те, що поки я буду продовжувати, ви ніколи не отримаєте від мене менше 100 відсотків".

Кріш дотримується слова!

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