Голище року! Вихованець "МЮ" забив у "дев'ятку" з 65 метрів (відео)

У матчі між "Альмерією-2" і "Торредонхімено" (1:0) в четвертому за силою дивізіоні іспанського футболу, Терсері, забито божевільний за красою м'яч. 20-річний бельгійський вінгер Ларгі Рамазані приніс перемогу господарям, на 77-й хвилині поціливши неймовірним ударом з 65 метрів у "дев'ятку". Оце дає!
Цей удар точно буде претендентом на Премію Пушкаша за найкращий гол 2021 року в світовому футболі.
Футболісти на лавках запасних, побачивши цей шедевр вживу під час матчу, схопилися за голови. Так само, вочевидь, відреагували і багато вболівальників після перегляду голу Рамазані в запису.
Відзначимо, що автору шедевра Ларгі Рамазані – 20 років. Він вихованець академії "Манчестер Юнайтед". Народився в Бельгії в родині вихідців з Бурунді. До речі, його старший брат, Діаман Рамазані, виступає за національну збірну Бурунді.
Читайте також:
- Це гол року! Дивіться шедевр з англійської "підвалу"
- У чемпіонаті України забито гол "п'ятою точкою". Мілевський тепер на дні
- "Сухий лист" рабоною: відео космічного голу Левандовського
- Футболіст після голу втік на трибуни і отримав сніжком у голову
- Таких голів футбол ще не знав! Через себе, в болоті, з трьома воротарями (відео)
Дивіться, як забиває Мессі
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк