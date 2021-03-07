Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Голище року! Вихованець "МЮ" забив у "дев'ятку" з 65 метрів (відео)

7 березня, 19:35

Олег Люлька Олег Люлька

Ларгі Рамазані створив неймовірне в четвертому дивізіоні іспанського футболу

У матчі між "Альмерією-2" і "Торредонхімено" (1:0) в четвертому за силою дивізіоні іспанського футболу, Терсері, забито божевільний за красою м'яч. 20-річний бельгійський вінгер Ларгі Рамазані приніс перемогу господарям, на 77-й хвилині поціливши неймовірним ударом з 65 метрів у "дев'ятку". Оце дає!

Реклама

Цей удар точно буде претендентом на Премію Пушкаша за найкращий гол 2021 року в світовому футболі.

Футболісти на лавках запасних, побачивши цей шедевр вживу під час матчу, схопилися за голови. Так само, вочевидь, відреагували і багато вболівальників після перегляду голу Рамазані в запису.

Ларгі Рамазані

Ларгі Рамазані / Фото: Instagram

Реклама

Відзначимо, що автору шедевра Ларгі Рамазані – 20 років. Він вихованець академії "Манчестер Юнайтед". Народився в Бельгії в родині вихідців з Бурунді. До речі, його старший брат, Діаман Рамазані, виступає за національну збірну Бурунді.

Читайте також:

Дивіться, як забиває Мессі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гол відео голів чемпіонат Іспанії Альмерія Ларгі Рамазані

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти