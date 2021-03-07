Голище року! Вихованець "МЮ" забив у "дев'ятку" з 65 метрів (відео)

У матчі між "Альмерією-2" і "Торредонхімено" (1:0) в четвертому за силою дивізіоні іспанського футболу, Терсері, забито божевільний за красою м'яч. 20-річний бельгійський вінгер Ларгі Рамазані приніс перемогу господарям, на 77-й хвилині поціливши неймовірним ударом з 65 метрів у "дев'ятку". Оце дає!

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Цей удар точно буде претендентом на Премію Пушкаша за найкращий гол 2021 року в світовому футболі.

Футболісти на лавках запасних, побачивши цей шедевр вживу під час матчу, схопилися за голови. Так само, вочевидь, відреагували і багато вболівальників після перегляду голу Рамазані в запису.

Ларгі Рамазані / Фото: Instagram

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Відзначимо, що автору шедевра Ларгі Рамазані – 20 років. Він вихованець академії "Манчестер Юнайтед". Народився в Бельгії в родині вихідців з Бурунді. До речі, його старший брат, Діаман Рамазані, виступає за національну збірну Бурунді.

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