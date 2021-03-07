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Голище года! Воспитанник "МЮ" забил в "девятку" с 65 метров (видео)

7 марта, 19:35

Олег Люлька Олег Люлька

Ларги Рамазани сотворил невообразимое в четвертом дивизионе испанского футбола

В матче между "Альмерией-2" и "Торредонхимено" (1:0) в четвертом по силе дивизионе испанского футбола, Терсере, забит сумасшедший по красоте мяч. 20-летний бельгийский вингер Ларги Рамазани принес победу хозяевам, на 77-й минуте попав невероятным ударом с 65 метров в "девятку". Во дает!

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Этот удар точно будет претендентом на Премию Пушкаша за лучший гол 2021 года в мировом футболе.

Футболисты на скамейках запасных, увидев этот шедевр вживую во время матча, схватились за головы. Так же наверняка отреагировали и многие болельщики после просмотра гола Рамазани в записи.

Ларги Рамазани

Ларги Рамазани / Фото: Instagram

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Отметим, что автору шедевра Ларги Рамазани – 20 лет. Он воспитанник академии "Манчестер Юнайтед". Родился в Бельгии в семье выходцев из Бурунди. Кстати, его старший брат, Диаман Рамазани, выступает за национальную сборную Бурунди.

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гол видео голов чемпионат Испании Альмерия Ларги Рамазани

Источник: Сегодня|Спорт

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