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Таких голов футбол еще не знал! Через себя, в болоте, с тремя вратарями (видео)

9 февраля, 13:20

Олег Люлька Олег Люлька

Умопомрачительная бисиклета от "индийского Месси"

Индийский штат Керала, который омывается водами Аравийского моря, славится своими пляжами, окаймленными зарослями пальм, и огромной сетью заводей. Тут можно увидеть плантации чая, тигров, слонов... А еще голы, подобных которым футбол еще не знал!

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Портал футбольных приколов 433 опубликовал видео футбольного шедевра в одной из болотистых рек Кералы, где индийский мальчуган, находясь более чем по щиколотки в воде, умудрился забить шикарный гол в падении через себя с 12 метров.

На воротах, поражающих своей допотопностью, стояло трое голкиперов – один из них провожал удар взглядом, двое других потянулись за мячом, но не достали. В итоге мяч – хотелось бы сказать, затрепыхал в сетке ворот, – только вот сеткой там и не пахло...

"Сколько еще неизвестных миру талантов есть на нашей земле!", "А поле-то где?" – пишут в комментариях под этим видео пользователи соцсетей

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Ранее мы писали, что в Англии забит сумасшедший гол через все поле. Том Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса, отличившись почти со стометровой дистанции.

Смотрите, как забивает самый дорогой украинский футболист Малиновский

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Индия футбол гол видео голов

Источник: Сегодня|Спорт

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