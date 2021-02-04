Українська
$ 28
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинцы в Бельгии стреляют дуплетом, Безус играет с капитанской повязкой

4 февраля, 09:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Двое наших соотечественников забили мячи в поединках ранней стадии Кубка страны

На этой неделе во многих европейских странах проходят кубковые турниры. В Бельгии состоялись матчи 1/16 финала, в которых голами отметились и украинские легионеры. Марьян Швед помог победить "Мехелену", а Роман Безус – "Генту". А на прошлой неделе Швед сделал дубль в матче "Мехелен" – "Беверен".

Реклама

Команда трех украинцев из Гента разгромила дома аматорский коллектив "Тонгерен" – 5:0. Форвард Роман Яремчук отдыхал, не попав даже в заявку, защитник Игорь Пластун остался в запасе. Хавбек Роман Безус тоже должен был начать матч на лавке запасных, но из-за травмы партнера на влажном поле на разминке вышел в стартовом составе и забил мяч на 33-й минуте. Для 30-летнего кандидата в сборную Украины это первый гол в сезоне!

Причем наш соотечественник вывел команду на поле с капитанской повязкой! Также в его активе две голевые передачи. Смотрите обзор встречи.

Реклама

23-летний Марьян Швед продолжил феерить в составе "Мехелена". Вчера вечером его гол на 65-й минуте помог команде оформить победу над соперником из второго дивизиона "Моленбеком" – 2:0.

В тренде
Танцы на столе с шампанским: Ярослава Магучих отрывается после рекордного прыжка

Читайте также: ТОП-10 зарплат украинских легионеров.

Вспомним, как Марьян забивал за "Карпаты":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол гол Роман Безус Марьян Швед Гент Бельгия Мехелен
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол
Лидеры
Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото)Футбол
"Ниндзя!" Златан снова забил нереальный голФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять