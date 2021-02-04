Украинцы в Бельгии стреляют дуплетом, Безус играет с капитанской повязкой

На этой неделе во многих европейских странах проходят кубковые турниры. В Бельгии состоялись матчи 1/16 финала, в которых голами отметились и украинские легионеры. Марьян Швед помог победить "Мехелену", а Роман Безус – "Генту". А на прошлой неделе Швед сделал дубль в матче "Мехелен" – "Беверен".

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Команда трех украинцев из Гента разгромила дома аматорский коллектив "Тонгерен" – 5:0. Форвард Роман Яремчук отдыхал, не попав даже в заявку, защитник Игорь Пластун остался в запасе. Хавбек Роман Безус тоже должен был начать матч на лавке запасных, но из-за травмы партнера на влажном поле на разминке вышел в стартовом составе и забил мяч на 33-й минуте. Для 30-летнего кандидата в сборную Украины это первый гол в сезоне!

Причем наш соотечественник вывел команду на поле с капитанской повязкой! Также в его активе две голевые передачи. Смотрите обзор встречи.

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23-летний Марьян Швед продолжил феерить в составе "Мехелена". Вчера вечером его гол на 65-й минуте помог команде оформить победу над соперником из второго дивизиона "Моленбеком" – 2:0.

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Вспомним, как Марьян забивал за "Карпаты":

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