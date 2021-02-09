Таких голів футбол ще не знав! Через себе, в болоті, з трьома воротарями (відео)

Індійський штат Керала, який омивається водами Аравійського моря, славиться своїми пляжами, облямованими заростями пальм, і величезною мережею заплав. Тут можна побачити плантації чаю, тигрів, слонів... А ще голи, аналогів яким футбол ще не знав!

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Портал футбольних приколів 433 опублікував відео футбольного шедевру в одній з болотистих річок Керали, де індійський хлопчик, перебуваючи більш ніж по щиколотки у воді, примудрився забити шикарний гол у падінні через себе з 12 метрів.

На воротах, що вражають своєю допотопністю, стояло троє голкіперів – один з них проводжав удар поглядом, двоє інших потягнулися за м'ячем, але не дістали. У підсумку м'яч – хотілося б сказати, затріпотів у сітці воріт, – тільки от сіткою там і не пахло...

"Скільки ще невідомих світу талантів є на нашій землі!", "А поле де?" – пишуть у коментарях під цим відео користувачі соцмереж

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Раніше ми писали, що в Англії забито божевільний гол через усе поле. Том Кінг потрапив до Книги рекордів Гіннесса, відзначившись майже із стометрової дистанції.

Дивіться, як забиває найдорожчий український футболіст Маліновський

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