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Таких голів футбол ще не знав! Через себе, в болоті, з трьома воротарями (відео)

9 лютого, 13:20

Олег Люлька Олег Люлька

Дивовижна бісіклета від "індійського Мессі"

Індійський штат Керала, який омивається водами Аравійського моря, славиться своїми пляжами, облямованими заростями пальм, і величезною мережею заплав. Тут можна побачити плантації чаю, тигрів, слонів... А ще голи, аналогів яким футбол ще не знав!

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Портал футбольних приколів 433 опублікував відео футбольного шедевру в одній з болотистих річок Керали, де індійський хлопчик, перебуваючи більш ніж по щиколотки у воді, примудрився забити шикарний гол у падінні через себе з 12 метрів.

На воротах, що вражають своєю допотопністю, стояло троє голкіперів – один з них проводжав удар поглядом, двоє інших потягнулися за м'ячем, але не дістали. У підсумку м'яч – хотілося б сказати, затріпотів у сітці воріт, – тільки от сіткою там і не пахло...

"Скільки ще невідомих світу талантів є на нашій землі!", "А поле де?" – пишуть у коментарях під цим відео користувачі соцмереж

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Раніше ми писали, що в Англії забито божевільний гол через усе поле. Том Кінг потрапив до Книги рекордів Гіннесса, відзначившись майже із стометрової дистанції.

Дивіться, як забиває найдорожчий український футболіст Маліновський

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Індія футбол гол відео голів

Джерело: Сегодня|Спорт

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