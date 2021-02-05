В день рождения Роналду СМИ вспомнили его гол пенисом

Знаменитый нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня празднует 36-й день рождения. По этому случаю испанское издание вспомнило самые запоминающие мячи португальца, среди которых было комическое взятие ворот… пенисом.
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"Выступая за "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-лиги против "Вест Хэма" Криштиану Роналду забил самый любопытный гол за всю свою карьеру, затолкав мяч в сетку своими гениталиями", – так описала гол Marca.
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Ранее Роналду вышел на первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола, обойдя чеха Йозефа Бицана. Количество голов португальца в официальных матчах за всю карьеру перевалило за 760.
Смотрите, как забивает Криштиану Роналду традиционными частями тела:
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