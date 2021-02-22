Буффон має намір залишитися у футболі ще на рік: названа причина

Легендарний воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон, якого напередодні оштрафували за богохульство, має намір продовжити контракт із туринським клубом, щоб встановити черговий рекорд. 43-річний голкіпер хоче перевершити досягнення Марко Баллотти, який зіграв у Серії А у віці 44 років і 32 днів.

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Поточна угода Буффона з "Ювентусом" закінчується цього літа. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, угода буде продовжена ще на рік. У поточному сезоні кращий голкіпер XXI століттяпровів всього дев'ять матчів, але пропустив у них п'ять м'ячів, повідомляє СЕ.

Нагадаємо, що раніше Буффон побив легендарний рекорд Мальдіні в чемпіонаті Італії. 43-річний голкіпер "Ювентуса" перевершив ексзахисника "Мілана" за кількістю проведених ігор в Серії А.

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