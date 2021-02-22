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Буффон має намір залишитися у футболі ще на рік: названа причина

22 лютого, 10:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Знаменитий воротар хоче побити всі можливі рекорди на батьківщині

Легендарний воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон, якого напередодні оштрафували за богохульство, має намір продовжити контракт із туринським клубом, щоб встановити черговий рекорд. 43-річний голкіпер хоче перевершити досягнення Марко Баллотти, який зіграв у Серії А у віці 44 років і 32 днів.

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Поточна угода Буффона з "Ювентусом" закінчується цього літа. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, угода буде продовжена ще на рік. У поточному сезоні кращий голкіпер XXI століттяпровів всього дев'ять матчів, але пропустив у них п'ять м'ячів, повідомляє СЕ.

Нагадаємо, що раніше Буффон побив легендарний рекорд Мальдіні в чемпіонаті Італії. 43-річний голкіпер "Ювентуса" перевершив ексзахисника "Мілана" за кількістю проведених ігор в Серії А.

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чемпіонат Італії Ювентус ТУрин Джанлуїджі Буффон

Джерело: Сегодня|Спорт

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