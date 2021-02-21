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"Мілан" – "Інтер": онлайн головного дербі італійського футболу

21 лютого, 12:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мультимедійна трансляція центрального поєдинку Серії А

У неділю, 21 лютого, в 23 турі чемпіонату Італії "Мілан" приймає "Інтер". Обидві команди ведуть боротьбу за скудетто, але це не важливо. Міланське дербі – це завжди гаряче. Матч розпочнеться о 16:00.

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Послухайте прогноз на матч від коментатора Кирила Круторогова.

"МІЛАН" – "ІНТЕР": ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН

Статистика

Принципові суперники провели між собою 177 матчів в Серії А: 54 перемоги "Мілана", 55 – нічиїх і 68 перемог "Інтера".

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У десяти останніх очних матчах в рамках чемпіонату "Мілан" здобув 2 перемоги, зазнав 5 поразок, 3 зустрічі завершилися внічию.

Середня результативність десяти останніх матчів – 3,3 ("Мілан" забивав в середньому 1,5 гола за гру, а "Інтер" – 1,8).

Котирування на матч

У букмекерських конторах фаворити матчу номінальні гості. Коефіцієнт на перемогу "Інтера" – 1.91, на нічию – 3.70, на перемогу "Мілана" – 3.90.

Найбільш очікуваний рахунок в поєдинку 1:0 або 2:1 на користь "Інтера".

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Аналітики чекають голів від Лукаку та Ібрагімовича.

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Лукаку і Ібрагімович

Лукаку і Ібрагімович / Фото: Reuters

Турнірна ситуація

Обидві команди на чолі турнірної таблиці. "Інтер" лідирує – 50 очок, на один пункт менше у "Мілана" – 49.

Останній раз "Мілан" ставав чемпіоном Італії в 2011 році, "Інтер" – в 2010-му.

Де дивитись

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Матч в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Дивитися трансляцію можна також на сайті OLL.TV .

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Мілан Італія чемпіонат Італії Інтер Італія
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