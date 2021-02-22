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Буффон намерен остаться в футболе еще на год: названа причина

22 февраля, 10:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый вратарь хочет побить все возможные рекорды на родине

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, которого накануне оштрафовали за богохульство, намерен продлить контракт с туринским клубом, чтобы установить очередной рекорд. 43-летний голкипер хочет превзойти достижение Марко Баллотты, который сыграл в Серии А в возрасте 44 лет и 32 дней.

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Текущее соглашение Буффона с "Ювентусом" истекает ближайшим летом. По информации журналиста Николо Скиры, соглашение будет продлено еще на год. В текущем сезоне лучший голкипер XXI века провел всего девять матчей, но пропустил в них пять мячей, сообщает СЭ.

Напомним, что ранее Буффон побил легендарный рекорд Мальдини в чемпионате Италии. 43-летний голкипер "Ювентуса" превзошел экс-защитника "Милана" по количеству проведенных игр в Серии А.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Джанлуиджи Буффон

Источник: Сегодня|Спорт

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