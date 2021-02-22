Буффон намерен остаться в футболе еще на год: названа причина

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, которого накануне оштрафовали за богохульство, намерен продлить контракт с туринским клубом, чтобы установить очередной рекорд. 43-летний голкипер хочет превзойти достижение Марко Баллотты, который сыграл в Серии А в возрасте 44 лет и 32 дней.

Реклама

Читайте также: Такое вы уже не помните! Как "Кривбасс" забивал Буффону

Текущее соглашение Буффона с "Ювентусом" истекает ближайшим летом. По информации журналиста Николо Скиры, соглашение будет продлено еще на год. В текущем сезоне лучший голкипер XXI века провел всего девять матчей, но пропустил в них пять мячей, сообщает СЭ.

Напомним, что ранее Буффон побил легендарный рекорд Мальдини в чемпионате Италии. 43-летний голкипер "Ювентуса" превзошел экс-защитника "Милана" по количеству проведенных игр в Серии А.

Смотрите, как "Ювентус" проиграл "Порту" в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама