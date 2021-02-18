Лучшего вратаря века оштрафовали за богохульство

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон оштрафован за богохульство во время матча. Лучший голкипер XXI века вынужден будет заплатить 5 000 евро.

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Инцидент произошел во время матча 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0), который прошел 19 декабря прошлого года. Богохульственные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.

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Ранее 43-летний вратарь подозревался в богохульстве также во время кубковой игры с миланским "Интером", однако позднее итальянца оправдали.

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43-летний Буффон за свою карьеру 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. С "ПСЖ" завоевал золотые медали Лиги 1 и Суперкубок Франции, с "Пармой" побеждал в Кубке УЕФА, а со сборной Италии становился чемпионом мира в 2006 году.

Смотрите, как "Ювентус" без Буффона проиграл "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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