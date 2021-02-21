Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Миланское дерби завершилось разгромом: обзор матча "Милан" – "Интер"

21 февраля, 18:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Интер" закрепился на первом месте в Серии А

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Интер" разгромил "Милан" в Derby della Madonnina – одном из самых принципиальных дерби в мировом футболе. Мы проводили онлайн матча "Милан" – "Интер" с подробным описанием всех событий. Команды совсем недавно встречались в Кубке страны, и тогда так же победителем вышел "Интер" (2:1).

Реклама

Взять реванш "россонери" не удалось – уже на пятой минуте Лаутаро Мартинес открыл счет во встрече, а после перерыва оформил дубль. Спустя несколько минут добил "Милан" Ромелу Лукаку – 3:0.

Благодаря этой победе "Интер" укрепился на перовой строчке и оторвался от "Милана" на четыре очка в турнирной таблице Серии А.

"Милан" – "Интер" – 0:3
Голы: Мартинес (5, 57), Лукаку (66)

В тренде
На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв
Реклама

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку.

Предупреждения: Кьер (12), Хакими (22), Салемакерс (56).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия видео голов чемпионат Италии Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять