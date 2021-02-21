Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Міланське дербі завершилося розгромом: огляд матчу "Мілан" – "Інтер"

21 лютого, 18:27

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Інтер" закріпився на першому місці в Серії А

В рамках 23-го туру чемпіонату Італії "Інтер" розгромив "Мілан" в Derby della Madonnina – одному з найпринциповіших дербі в світовому футболі. Ми проводили онлайн матчу "Мілан" – "Інтер"з докладним описом всіх подій.

Реклама

Команди зовсім недавно зустрічалися в Кубку країни, і тоді так само переможцем вийшов "Інтер" (2:1). Взяти реванш "россонері" не вдалося – уже на п'ятій хвилині Лаутаро Мартінес відкрив рахунок у зустрічі, а після перерви оформив дубль. Через кілька хвилин добив "Мілан" Ромелу Лукаку – 3:0.

Завдяки цій перемозі "Інтер" зміцнився на перовой рядку і відірвався від "Мілана" на чотири очки в турнірній таблиці Серії А.

"Мілан" – "Інтер" – 0:3
Голи: Мартінес (5, 57), Лукаку (66)

В тренді
"Арсенал" – "Манчестер Сіті": онлайн матчу чемпіонату Англії
Реклама

"Мілан": Доннарумма, Калабрія, К'єр, Романьйолі, Тео, Салемакерс (Рафаел Леау, 67), Тоналі (Мейте, 67), Хакан Чалханоглу, Кессіе, Ребич, Ібрагімович (Кастільєхо, 75).

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, Бастоні, де Врей, Хакімі (Янг, 83), Еріксен (Гальярдіні, 78), Барелла (Відаль, 86), Брозовіч, Перішич (Дарміан, 78), Мартінес (Санчес, 79), Лукаку.

Попередження: К'єр (12), Хакімі (22), Салемакерс (56).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Мілан Італія відео голів чемпіонат Італії Інтер Італія

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти