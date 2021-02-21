Міланське дербі завершилося розгромом: огляд матчу "Мілан" – "Інтер"

В рамках 23-го туру чемпіонату Італії "Інтер" розгромив "Мілан" в Derby della Madonnina – одному з найпринциповіших дербі в світовому футболі. Ми проводили онлайн матчу "Мілан" – "Інтер"з докладним описом всіх подій.

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Команди зовсім недавно зустрічалися в Кубку країни, і тоді так само переможцем вийшов "Інтер" (2:1). Взяти реванш "россонері" не вдалося – уже на п'ятій хвилині Лаутаро Мартінес відкрив рахунок у зустрічі, а після перерви оформив дубль. Через кілька хвилин добив "Мілан" Ромелу Лукаку – 3:0.

Завдяки цій перемозі "Інтер" зміцнився на перовой рядку і відірвався від "Мілана" на чотири очки в турнірній таблиці Серії А.

"Мілан" – "Інтер" – 0:3

Голи: Мартінес (5, 57), Лукаку (66)

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"Мілан": Доннарумма, Калабрія, К'єр, Романьйолі, Тео, Салемакерс (Рафаел Леау, 67), Тоналі (Мейте, 67), Хакан Чалханоглу, Кессіе, Ребич, Ібрагімович (Кастільєхо, 75).

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, Бастоні, де Врей, Хакімі (Янг, 83), Еріксен (Гальярдіні, 78), Барелла (Відаль, 86), Брозовіч, Перішич (Дарміан, 78), Мартінес (Санчес, 79), Лукаку.

Попередження: К'єр (12), Хакімі (22), Салемакерс (56).

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