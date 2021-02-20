Команда Милевского пробивает дно: клуб Артема уничтожили в Александрии

Команда Артема Милевского "Минай", перед 15-м туром находившаяся на дне турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, решила это дно "пробить".
В субботнем поединке УПЛ "Минай" на выезде потерпел сокрушительное поражение от "Александрии", уступив ей с "сухим" счетом 0:3.
Ворота команды Милевского поразили Лучкевич (40-я минута), Бондаренко (52-я) и Вантух (57-я).
При этом Артем Милевский весь матч против "Александрии" просидел на скамейке запасных – тренер закарпатцев Василий Кобин не выпустил свою звезду даже на замену.
Смотрите все голы "Александрии" в ворота "Миная"
1:0 – Лучкевич
2:0 – Бондаренко
3:0 – Вантух
Ранее мы писали, что Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано.
Также мы рассказывали, что Милевский повздорил с фолловером после предыдущего поражения от "Львова". Подписчик упрекнул Артема в излишне веселом настроении, на что футболист отреагировал: "Не надо печалиться, клоун!"
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