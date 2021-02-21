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Дерби делла Мадоннина. Ставка дня на матч "Милан" – "Интер"

21 февраля, 12:01

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Прогноз на матч чемпионата Италии от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Дерби делла Мадоннина в этот раз имеет особое значение, потому что впервые за много лет и во втором круге чемпионата эти команды ведут борьбу за чемпионство. Причем расстояние между конкурентами совершенно небольшое – одно очко в пользу "Интера", который совсем недавно опередил "Милан", долгое время возглавлявший турнирную таблицу.

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"Милан" – "Интер"
Серия А, 21 февраля, воскресенье, в 16:00, ТВ: "Футбол 2"

У команды Пиоли, кажется, наметился некий спад. Накануне они проиграли "Специи" (0:2) и расписали ничью с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы (2:2). А менее месяца назад вылетели от "Интера" в Кубке Италии. В той игре получил травму Браим Диас, который не успел восстановиться до сих пор, также не помогут номинальным хозяевам Исмаэль Беннасер и Даниэль Мальдини.

Особенным матч этот будет для Златана Ибрагимовича, ведь он трижды становился чемпионом в составе "Интера".

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"Интер", сосредоточившись исключительно на Серии А, в последних пятнадцати турах проиграл лишь раз. В лазарете у них только Артуро Видаль.

В чемпионате Италии миланское дерби состоялось 227 раз, в них преимущество на стороне "нерадзури" – 83 победы, у "Милана" их 77 и 67 встреч завершились вничью.

ПРОГНОЗ. Будем откровенны, этот матч – экзамен для команды Пиоли на чемпионские претензии. В случае поражения шансов останется немного. Думаю, обе команды забьют и "Интер" не проиграет.

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Источник: Сегодня|Спорт

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