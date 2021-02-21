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Дербі делла Мадонніна. Ставка дня на матч "Мілан" – "Інтер"

21 лютого, 12:01

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Прогноз на матч чемпіонату Італії від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Дербі делла Мадонніна цього разу має особливе значення, тому що вперше за багато років і у другому колі чемпіонату ці команди ведуть боротьбу за чемпіонство. Причому відстань між конкурентами абсолютно невелика – одне очко на користь "Інтера", який зовсім нещодавно випередив "Мілан", який довгий час очолював турнірну таблицю.

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"Мілан" – "Інтер"
Серія А, 21 лютого, неділя, о 16:00, ТВ: "Футбол 2"

У команди Піолі, здається, намітився певний спад. Напередодні вони програли "Спеції" (0:2) і розписали нічию з "Црвеною Зіркою" у Лізі Європи (2:2). А менше місяця тому вилетіли від "Інтера" в Кубку Італії. У тій грі отримав травму Брахім Діас, який не встиг відновитися досі, також не допоможуть номінальним господарям Ісмаель Беннасер і Даніель Мальдіні.

Особливим цей матч буде для Златана Ібрагімовича, адже він тричі ставав чемпіоном у складі "Інтера".

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"Інтер", зосередившись виключно на Серії А, в останніх п'ятнадцяти турах програв лише раз. У лазареті у них тільки Артуро Відаль.

У чемпіонаті Італії міланське дербі відбулося 227 разів, в них перевага на боці "нерадзурі" – 83 перемоги, у "Мілана" їх 77 і 67 зустрічей завершилися внічию.

ПРОГНОЗ. Будемо відвертими, цей матч – іспит для команди Піолі на чемпіонські претензії. У разі поразки шансів залишиться небагато. Думаю, обидві команди заб'ють і "Інтер" не програє.

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прогноз Мілан Італія анонс чемпіонат Італії Інтер Італія

Джерело: Сегодня|Спорт

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