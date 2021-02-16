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Вратаря, пропускавшего от "Кривбасса", признали лучшим в XXI веке

16 февраля, 22:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ветеран футбола Буффон получил очередное признание

Международной федерации футбольной истории и статистики определили лучшего голкипера XXI века. Награда досталась легенде "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффону. Итальянец опередил бывшего вратаря "Реала" и сборной Испании Икера Касильяса. Также в тройку вошел Петр Чех, игравший в "Челси" и "Арсенале".

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43-летний Буффон за свою карьеру 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. С "ПСЖ" завоевал золотые медали Лиги 1 и Суперкубок Франции, с "Пармой" побеждал в Кубке УЕФА, а со сборной Италии становился чемпионом мира в 2006 году.

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ТОП-10 лучших вратарей XXI века по версии IFFHS:

  • 1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 330 баллов
  • 2. Икер Касильяс (Испания) – 244
  • 3. Петр Чех (Чехия) – 218
  • 4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 183
  • 5. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) – 130
  • 6. Виктор Вальдес (Испания) – 113
  • 7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 106
  • 8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 105
  • 9. Оливер Кан (Германия) – 99
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Смотрите, как "Ювентус" без Буффона уступил "Наполи":

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вратарь Петр Чех Икер Касильяс Джанлуиджи Буффон

Источник: Сегодня|Спорт

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