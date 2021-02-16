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"Шахтер" вошел в ТОП-10 самых титулованных клубов XXI века: обошли "Реал" и "ПСЖ"

16 февраля, 21:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Больше всех титулов в XXI веке завоевал клуб из Египта

Донецкий "Шахтер" попал в ТОП-10 рейтинга самых титулованных клубов XXI века по версии авторитетного портала Transfermarkt. "Горняки" завоевали 33 трофея, что позволило им занять седьмое место в рейтинге.

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"Шахтер" обошел таких грандов мирового футбола как мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен" и всего лишь на один трофей отстает от "Барселоны".

Лидирует в рейтинге египетский "Аль-Ахли", завоевавший 45 трофеев. Клуб из Каира обошел даже мюнхенскую "Баварию", с которой они, кстати, накануне встречались в финале клубного чемпионата мира и проиграли.

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"Шахтер" с 2000 года 13 раз становился чемпионом Украины, 11 раз выигрывал Кубок страны, восемь раз – Суперкубок Украины, а также побеждал в Кубке УЕФА.

Смотрите, как "Шахтер" играл в чемпионате Украины после зимнего перерыва:

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Барселона Шахтер Донецк Реал Мадрид Бавария ПСЖ Аль-Ахли

Источник: Сегодня|Спорт

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