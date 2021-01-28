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Эффектная невеста Буффона: увела вратаря у топ-модели и брала интервью у Каддафи

28 января, 20:19

Елена Павлова Елена Павлова

Илария Д'Амико старше итальянского вратаря на пять лет

Сегодняшний именинник – легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон – любит красивых женщин. Многие мужчины завидовали голкиперу "Ювентуса", когда в 2011 году он женился на шикарной чешской модели Алене Шередовой. А сейчас рядом с 43-летним чемпионом мира эффектная итальянка, телезвезда Илария Д’Амико.

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Поговаривают, что именно Илария, которая старше Буффона на пять лет, стала причиной разрыва вратаря с Аленой. Пара объявила о разводе в 2014 году. После чего Джанлуиджи с головой окунулся в новый роман.

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Илария – известная в Италии телеведущая преимущественно футбольных программ и комментатор. Долгое время является лицом Sky Sport. Признавалась спортивным журналистом года, хотя брала и политические проекты. 20 марта 2006 года из палатки в пустыне Северной Африки транслировалось 30-минутное интервью Д'Амико с тогдашним президентом Ливии Мухаммаром Каддафи.

В списке достижений Иларии есть озвучка и съемка в фильмах в роли себя самой. Также девушка написала роман "Там, где меня нет", действие которого происходит в Нью-Джерси в середине 80-х.

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До встречи с Буффоном Д'Амико была в отношениях с Рокко Аттисани, застройщиком и предпринимателем, от которого у нее родился сын Пьетро. В 2015 году Буффон объявил, что они с Д'Амико ждут ребенка, а 6 января 2016 года пара объявила о рождении сына Леопольдо Маттиа.

Ранее мы вспоминали, как "Кривбасс" забивал Буффону. Начинал свою карьеру знаменитый вратарь в "Парме". Где и пересеклись его дорожки с криворожским "Кривбассом".

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