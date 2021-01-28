Ефектна наречена Буффона: відбила воротаря у топмоделі і брала інтерв'ю у Каддафі

Сьогоднішній іменинник – легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон – любить красивих жінок. Багато чоловіків заздрили голкіперу "Ювентуса", коли 2011 року він одружився з шикарною чеською моделлю Альоною Шередовою. А зараз поруч з 43-річним чемпіоном світу ефектна італійка, телезірка Іларія Д'Аміко.

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Подейкують, що саме Іларія, яка старша за Буффона на п'ять років, стала причиною розриву воротаря з Альоною. Пара оголосила про розлучення 2014 року. Після чого Джанлуїджі з головою занурився в новий роман.

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Іларія – відома в Італії телеведуча переважно футбольних програм і коментатор. Довгий час є обличчям Sky Sport. Визнавалася спортивним журналістом року, хоча брала і політичні проєкти. 20 березня 2006 року з намету в пустелі Північної Африки транслювалося 30-хвилинне інтерв'ю Д'Аміко з тодішнім президентом Лівії Мухаммаром Каддафі.

У списку досягнень Іларії є озвучка і зйомка в фільмах в ролі себе самої. Також дівчина написала роман "Там, де мене немає", дія якого відбувається в Нью-Джерсі в середині 80-х.

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До зустрічі з Буффоном Д'Аміко була у стосунках з Рокко Аттісані, забудовником і підприємцем, від якого у неї народився син П'єтро. 2015 року Буффон оголосив, що вони з Д'Аміко чекають дитину, а 6 січня 2016 року пара оголосила про народження сина Леопольдо Маттіа.

Раніше ми згадували, як "Кривбас" забивав Буффону. Починав свою кар'єру знаменитий воротар у "Пармі". Де і перетнулися його доріжки з криворізьким "Кривбасом".

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