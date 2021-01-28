Таке ви вже не пам'ятаєте! Як "Кривбас" забивав Буффону

Згадуємо, як сьогоднішній іменинник вперше грав з українським клубом

Сьогодні легенді воротарського цеху Джанлуїджі Буффону – 43! Найкращі роки своєї кар'єри він провів в "Ювентусі". До речі, Буффон хоче підписати новий контракт з "Юве".

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А починав свою кар'єру знаменитий воротар у "Пармі". Де й перетнулися його доріжки з криворізьким "Кривбасом".

16 вересня 1999 року в першому раунді Кубка УЄФА "Парма" на своєму полі приймала "Кривбас". Італійці були чинними переможцями турніру.

Поєдинок вийшов досить бойовим, а Буффон мусив двічі діставати м'яч з власних воріт. Відзначилися Олександр Паляниця і Роман Монарьов.

"Парма" виграла той матч – 3:2, а потім здобула впевнену перемогу в Кривому Розі – 3:0.

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Дивіться в яких складах грали команди в Італії.

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"Парма": Буффон, Тюрам, Торрізі, Каннаваро, Фузер, Бреда, Баджо, Серена (Бенарріво, 54), Ортега, Ді Вайо, Станич (Аморозо, 61).

"Кривбас": Лавренцов, Аніщенко, Дорошенко, Грановський, Платонов, Пономаренко (Римшин, 85), Симаков, Якименко (Яськов, 61), Зотов, Криулін, Паляниця (Монарьов, 72).

Голи: 0:1 – Паляниця (6), 1:1 – Ді Вайо (14), 2:1 – Ді Вайо (20), 3:1 – Баджо (67), 3:2 – Монарьов (74).

Огляд матчу "Парма" – "Кривбас"

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