Таке ви вже не пам'ятаєте! Як "Кривбас" забивав Буффону

Сьогодні легенді воротарського цеху Джанлуїджі Буффону – 43! Найкращі роки своєї кар'єри він провів в "Ювентусі". До речі, Буффон хоче підписати новий контракт з "Юве".
А починав свою кар'єру знаменитий воротар у "Пармі". Де й перетнулися його доріжки з криворізьким "Кривбасом".
16 вересня 1999 року в першому раунді Кубка УЄФА "Парма" на своєму полі приймала "Кривбас". Італійці були чинними переможцями турніру.
Поєдинок вийшов досить бойовим, а Буффон мусив двічі діставати м'яч з власних воріт. Відзначилися Олександр Паляниця і Роман Монарьов.
"Парма" виграла той матч – 3:2, а потім здобула впевнену перемогу в Кривому Розі – 3:0.
Дивіться в яких складах грали команди в Італії.
"Парма": Буффон, Тюрам, Торрізі, Каннаваро, Фузер, Бреда, Баджо, Серена (Бенарріво, 54), Ортега, Ді Вайо, Станич (Аморозо, 61).
"Кривбас": Лавренцов, Аніщенко, Дорошенко, Грановський, Платонов, Пономаренко (Римшин, 85), Симаков, Якименко (Яськов, 61), Зотов, Криулін, Паляниця (Монарьов, 72).
Голи: 0:1 – Паляниця (6), 1:1 – Ді Вайо (14), 2:1 – Ді Вайо (20), 3:1 – Баджо (67), 3:2 – Монарьов (74).
Огляд матчу "Парма" – "Кривбас"
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