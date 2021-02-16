Воротаря, який пропускав від "Кривбасу", визнали найкращим в XXI столітті

Міжнародної федерації футбольної історії і статистики визначили кращого голкіпера XXI століття. Нагорода дісталася легенді "Ювентуса" і збірної Італії Джанлуїджі Буффону. Італієць випередив колишнього воротаря "Реала" і збірної Іспанії Ікера Касільяса. Також до трійки увійшов Петро Чех, який грав в "Челсі" і "Арсеналі".
Читайте також: "Шахтар" увійшов до ТОП-10 найбільш титулованих клубів XXI століття: обійшли "Реал" і "ПСЖ"
43-річний Буффон за свою кар'єру 10 разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок і сім – Суперкубок країни. З "ПСЖ" завоював золоті медалі Ліги 1 і Суперкубок Франції, з "Пармою" перемагав у Кубку УЄФА, а зі збірною Італії ставав чемпіоном світу в 2006 році.
Читайте також: Таке ви вже не пам'ятаєте! Як "Кривбас" забивав Буффону
ТОП-10 кращих воротарів XXI століття за версією IFFHS:
- 1. Джанлуїджі Буффон ( "Ювентус", Італія) – 330 балів
- 2. Ікер Касільяс (Іспанія) – 244
- 3. Петр Чех (Чехія) – 218
- 4. Мануель Нойер ( "Баварія", Німеччина) – 183
- 5. Тібо Куртуа ( "Реал", Бельгія) – 130
- 6. Віктор Вальдес (Іспанія) – 113
- 7. Уго Льоріс ( "Тоттенгем", Франція) – 106
- 8. Едвін ван дер Сар (Нідерланди) – 105
- 9. Олівер Кан (Німеччина) – 99
Дивіться, як "Ювентус" без Буффона поступився "Наполі":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк