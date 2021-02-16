Воротаря, який пропускав від "Кривбасу", визнали найкращим в XXI столітті

Міжнародної федерації футбольної історії і статистики визначили кращого голкіпера XXI століття. Нагорода дісталася легенді "Ювентуса" і збірної Італії Джанлуїджі Буффону. Італієць випередив колишнього воротаря "Реала" і збірної Іспанії Ікера Касільяса. Також до трійки увійшов Петро Чех, який грав в "Челсі" і "Арсеналі".

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43-річний Буффон за свою кар'єру 10 разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок і сім – Суперкубок країни. З "ПСЖ" завоював золоті медалі Ліги 1 і Суперкубок Франції, з "Пармою" перемагав у Кубку УЄФА, а зі збірною Італії ставав чемпіоном світу в 2006 році.

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ТОП-10 кращих воротарів XXI століття за версією IFFHS:

1. Джанлуїджі Буффон ( "Ювентус", Італія) – 330 балів

2. Ікер Касільяс (Іспанія) – 244

3. Петр Чех (Чехія) – 218

4. Мануель Нойер ( "Баварія", Німеччина) – 183

5. Тібо Куртуа ( "Реал", Бельгія) – 130

6. Віктор Вальдес (Іспанія) – 113

7. Уго Льоріс ( "Тоттенгем", Франція) – 106

8. Едвін ван дер Сар (Нідерланди) – 105

9. Олівер Кан (Німеччина) – 99

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