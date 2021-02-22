Футболист "Наполи" потерял сознание после столкновения с соперником

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен потерял сознание после столкновения с игроком "Аталанты" Кристианом Ромеро в чемпионате Италии. Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. После столкновения нигериец упал и сильно ударился затылком об газон.

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Форварда быстро поместили на носилки и увезли в госпиталь. Он пришел в себя только в автомобиле скорой помощи. Обследование не выявило серьезный повреждений у Осимхена, тем не менее, он был оставлен на ночь в больнице Бергамо, сообщает ESPN.

/ Фото: Getty Images

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Сам поединок завершился победой "Аталанты" со счетом 4:2. Виктор Коваленко весь матч провел на лавке запасных, а Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме.

Обзор матча "Аталанта" – "Наполи":

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