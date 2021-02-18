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Кращого воротаря століття оштрафували за богохульство

18 лютого, 20:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Буффон заплатить 5 тисяч євро штрафу

Воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон оштрафований за богохульство під час матчу. Кращий голкіпер XXI століття змушений буде заплатити 5 000 євро.

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Інцидент стався під час матчу 13-го туру чемпіонату Італії з "Пармою" (4:0), який відбувся 19 грудня минулого року. Богохульні лайки вважаються одними з найсерйозніших в італійській мові.

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Раніше 43-річний воротар підозрювався в богохульстві також під час кубкової гри з міланським "Інтером", проте пізніше італійця виправдали.

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43-річний Буффон за свою кар'єру 10 разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок і сім – Суперкубок країни. З "ПСЖ" завоював золоті медалі Ліги 1 і Суперкубок Франції, з "Пармою" перемагав у Кубку УЄФА, а зі збірною Італії ставав чемпіоном світу в 2006 році.

Дивіться, як "Ювентус" без Буффона програв "Порту" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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воротар Ювентус ТУрин Джанлуїджі Буффон

Джерело: sport24.ru

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