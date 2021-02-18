Кращого воротаря століття оштрафували за богохульство

Воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон оштрафований за богохульство під час матчу. Кращий голкіпер XXI століття змушений буде заплатити 5 000 євро.

Реклама

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу "Маккабі" – "Шахтар"

Інцидент стався під час матчу 13-го туру чемпіонату Італії з "Пармою" (4:0), який відбувся 19 грудня минулого року. Богохульні лайки вважаються одними з найсерйозніших в італійській мові.

Читайте також: Таке ви вже не пам'ятаєте! Як "Кривбас" забивав Буффону

Раніше 43-річний воротар підозрювався в богохульстві також під час кубкової гри з міланським "Інтером", проте пізніше італійця виправдали.

В тренді Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз

Реклама

43-річний Буффон за свою кар'єру 10 разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок і сім – Суперкубок країни. З "ПСЖ" завоював золоті медалі Ліги 1 і Суперкубок Франції, з "Пармою" перемагав у Кубку УЄФА, а зі збірною Італії ставав чемпіоном світу в 2006 році.

Дивіться, як "Ювентус" без Буффона програв "Порту" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама